ضبط أدويه ومنشطات جنسيه ولبان وقهوة جنسيه ودهانات محظور بيعها وتداولها داخل محل عطارة بناحيه ابشواي

بالصور محافظ القليوبية يهنىء أوائل الدبلومات الفنية على تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

منتخب مصر الاولمبي يصعد على حساب أستراليا ب هدافين دون رد إلى دور الثمانية