ضبط أدويه ومنشطات جنسيه ولبان وقهوة جنسيه ودهانات محظور بيعها وتداولها داخل محل عطارة بناحيه ابشواي
الفيوم / محمود المهدي
بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم قامت ادارة الرقابه التجارية بحمله مكبره برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية و بعضوية المفتشين أحمد اسماعيل أبوغرب
ومحمد أنور رمضان ، ومحمد موسي ورائد حرب ، ومحمد حمدى ، وائل وصفي ، وتوبه محمد ومحمد عبدالفتاح ، ومحمود كمال ، من ضبط أدويه ومنشطات جنسيه ولبان وقهوة جنسيه ودهانات
محظور بيعها وتداولها داخل محل عطارة بناحيه ابشواي
تم تحرير المحضر اللازم وتتولى النيابه التحقيق.