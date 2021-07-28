بالصور محافظ القليوبية يهنىء أوائل الدبلومات الفنية على تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية
إستقبل عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بمكتبه أوائل المدارس الثانوية الفنية الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية وهم :
الطالب/ عبد الله رضا عبد الله الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد والحاصل على مجموع 696 من 700 درجة
والطالبة/ شروق جمال علي السيد الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية
المتقدمة الزراعية (نظام خمس سنوات) بمدرسة مسطرد الزراعية بمجموع 460 من 540 درجة
والطالبة/ هاجر أيمن عبد الغني السيد الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام الخمس سنوات) بمدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية والحاصلة على مجموع 301 من 320 درجة.
وذلك لتقديم التهنئة لهم على تفوقهم الدراسي معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الدراسية والعملية
كما قدم التهنئة والشكر لقطاع التعليم الفني بالمحافظة على الجهد المبذول في تحقيق هذه النتيجة المشرفة، متمنياَ التوفيق لجميع الطلاب.
جاء الاستقبال بحضور الدكتور/ ياسر محمود
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والأستاذ/ صادق السيد محمد مدير عام التعليم الفني وأولياء أمور أوائل الطلبة.