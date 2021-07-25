ظاهرة القتل بين الازواج

بقلم :سحر الغرباوى

في الآونه الاخيره ظهور ظاهره القتل بين الازواج !!!…….ذكر أحدُ الأزواج أنَّ زوجته طلبتْ منه أن يكتب لها عددًا مِن صفاتها السلبية التي يتمنى أن تُغيرها، وذلك بناءً على طلب إحدى الجمعيات النسائية التي تشترك فيها زوجته ،

فما كان من الرجل إلا أن كتب :

(أُحبُّ زوجتي كما هي، ولا أرى فيها ما يعيبها “) !وأعطاها الورقة مُغلفة كما طلبتِ الجمعية مِن أعضائها

.. وفي اليوم التالي عاد ليجد زوجته تقف على باب المنزل وفي يدها باقة ورْد ، وهي تستقبله بالدموع مِن شِدة الفرح!

.. لقد كانتْ مُفاجئةً عظيمةً بالنسبة لها، خاصة أنها اكتشفتْ ذلك المديح على الملأ!

يقول الزوج : كان لديَّ أكثر مِن عشرة أخطاء تقع فيها زوجتي، إلا أني علمتُ أن العلاج لن يكونَ بذكرها أبدً

والعجيبُ أن زوجته تحسنتْ بنسبة أكثر مِن سبعين بالمائة،

أتدرون لماذا؟ :

إنه سِحْر المديح الذي لا يُقاوَم، وقوة الثناء التي لا تُضاهيها مادِّيات!

والخلاصة؟

ذكر العيوب يولد النفور والاكتئاب والعناد

و المديح يبعث الحب والسرور داخل البيت ومحيط الاسرة .

والكلمة الطيبة صدقة

فلا تعكر صفوة حياة زوجتك بالكلام الجارح واللاذع……استقيمو يرحمكم الله