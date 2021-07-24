نبيل أبوالياسين: لـ الشوربجي بعض الصحف تنتهك حقوق الإنسان دون محاسبة !!
كتب : محمد نوفل
قال ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم«السبت» للصحف والمواقع الإخبارية ،
إن الشائعات تعتبر من أبرز وأخطر أساليب العمليات النفسية إستخداماً، وتأثيراً على الأهداف المخاطبة،
ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات يُعد إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وجريمة يُعاقب عليها القانون .
وأضاف ” أبوالياسين ” أن القانون حدد 3 مواد قانونية
تنظم عقوبات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة إلا إننا لم نرىّ مراقبة ولا محاسبة من الهيئة الوطنية للصحافة، ولا الجهات المعنية في هذا الشأن ،ومن هذه المواد المادة 188 من قانون العقوبات، والذي حددت العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه.
مضيفاً: أنهُ نصت المادة على، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار ، أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير.
حيثُ: نشرت مساء أمس “الجمعه “بعض الصحف ،والمواقع الإخبارية أخبار كاذبة عن وفاة الفنانه«دلال عبدالعزيز» وهذا ما أثار هلع أسرتها ، وأصحابها ، وجمهورها أيضاً ، والذي تم تكذيبة على الفور من أسرة الفنانه ،ونفى الخبر الفنان ” حسن الرداد” في تغريدة على صفحُة الرسميه “بـ “تويتر قائلاً «أرحمونا بقى علشان الواحد أرف منكم».