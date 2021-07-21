نبيل أبوالياسين: يشن هجوماً شرساً على الإذاعة البريطانية •• أين الديمقراطية وحرية الصحافة !!؟
كتب : نسمة تشطة
قال ” نبيل أبوالياسين” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ،في بيان صحفي صادر عنه اليوم «الأربعاء» للصحف والمواقع الإخبارية ، إن الديمقراطية القوية تشجِّع على وجود صحافة حرة ،صحافة تُبقي الجمهور على إطلاع دائم ومستمر، وتسمح بسماع أصوات متنوّعة، وتُخضِع القادة للمحاسبة ، ما قامت به الإذاعة البريطانية من فصل صحفية فلسطينية بسبب تغريدة تعود لعام 2014 يؤكد ماقلته من قبل يتحدثون عن الديمقراطية وهم «جُذُور الإسْتِبْداد».