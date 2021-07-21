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بالصور حزب حماة الوطن بالقليوبية يشارك المواطنين الإحتفال بالعيد الأضحى المبارك

بالصور حزب حماة الوطن بالقليوبية يشارك المواطنين الإحتفال بالعيد الأضحى المبارك

شارك حزب حماة الوطن بالقليوبية المواطنين الإحتفال بالعيد الأضحى المبارك وشارك الحزب فى توزيع الهدايا ولعب الأطفال احتفال بفرحة العيد
وأكد الدكتور أحمد يوسف الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية

ان الحزب يشارك المواطنين بفرحة العيد وكشف الأمين العام أن جميع قيادات الحزب بالمراكز والمدن يشاركون الإحتفال ويأتي ذلك بناء على توجيهات سيادة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب بمشاركة المواطنين فرحة العيد

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