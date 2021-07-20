محافظ قنا يزور احدي دور المسنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك
قنا : اسامه عبدالعاطي
قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا التهنئة بعيد الاضحي المبارك ، للمسنين بدار الهنا بمنطقة المساكن بمدينة قنا ، حيث إلتقى بالحاجة ليلى أحدى نزلاء الدار وقدم لها التهنئة ، كما إلتقى بعدد من المسنين المقيمين بالدار ، رافقه خلال الجولة العقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكرى للمحافظة ،و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، و أشرف أنور القائم باعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا و حسين زمقان نائب رئيس المدينة .
أكد محافظ قنا خلال الزيارة أن مديرية التضامن الإجتماعى قامت بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المعيشية الأساسية للحاجة ليلى بناءاً على طلبها، مشيرا إلي إن المحافظة حريصة على تلبية جميع احتياجات نزلاء الدار ،وتوفير كافة سبل الراحة لهم .