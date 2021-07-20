توفيا أثناء العمل .. محافظ قنا يشارك أسرتىّ مصور و عامل نظافة فرحتهم بعيد الأضحي المبارك
قنا : اسامه عبدالعاطي
زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أسرتي المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا، و عامل النظافة حموده احمد على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، رافقه العقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكرى للمحافظة، و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى .
أوضح محافظ قنا أن الأثنين كلاهما توفيا أثناء تأدية عملهما ،مؤكدا أن زيارة أسرتيهما فى مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هى أقل ما يمكن أن نقدمه لهما، تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهما بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا وخلال زيارته لأسرة الشهيد احمد الرشيدى تفقد معرض للصور تمثل الطبيعة والحرف اليدوية والحياة اليومية وجميعها من تصوير المصور الراحل حيث أشاد المحافظ بجودة الصور ودورها فى إبراز التراث القنائى والطبيعة القنائية الخلابة ،وعقب ذلك إلتقى بأفراد الأسرتين وهنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية وأكد المحافظ خلال الزيارة أن مديرية التضامن الإجتماعى قامت بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المعيشية الأساسية لزوجة الشهيد حمودة احمد بناءاً على طلبها .
هذا وتبادل المحافظ الحديث مع أفراد أسرتىّ الشهيدين مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتأخر عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم ، من منطلق واجبنا نحو رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة .