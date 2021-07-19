المحكمة الادارية العليا ترفض طعن مقام يطالب فيه الطاعن ببطلان الحكم الصادر من ذات المحكمة برئاسة طارق درويش لحزب الاحرار الاشتراكيين من عام 2006

قضت المحكمة الادارية العليا بعدم قبول الطعن رقم 70952 لسنة 66ق المقام من المدعو السيد علي عبد الرحيم عبلة وشهرته سيد ابة عبلة لكونه خصم من خارج الطعن وليس له صفة وفقا لما جاء بتقرير مفوضين الادارية العليا والذي اكد ان الطاعن يحاول الالتفاف علي حكم الادارية العليا بالطعن رقم 98565 لسنة 65ق الصادر من العليا بجلسة 15-8-2020 والذي حاز قوة الامر المقضي فيه والثابت فيه ان الكاتب الصحفي طارق درويش هو رئيس الحزب من عام 2006 حتي 2021 دون إنقطاع وعدك وجود نزاع جدي علي رئاسة الحزب حيث ان رئيس الحزب طارق درويش هو من يدعوا لعقد المؤتمر العام وهو ايضا المنوط به إخطار لجنة الاحزاب بالمؤتمر العام وما دون ذلك يعد مخالفا لنص المادتين 10 و16 من قانون الاحزاب السياسية وبالتالي لا نزاع جدي علي رئاسة الحزب وانعدام صفة المتازعين في إخطار لجنة الاحزاب من الاصل

يذكر ان ابو عبلة قد اقام طعنه 70952 لسنة 66ق مدعيا بطلان حكم العليا لكونه غير طرف في الطعن 98565 لسنة 65ق علي غير الحقيقة حيث ان لجنة الاحزاب قد قدمت مذكرة غن طريق دفاع الدولة بتاريخ 29-12-2019 اكدت فيها ان هناك نزاع علي حزب الاحرار يضم 8 متنازعين هم حلمي سالم وياسر رمضان ومدحت نجيب وليلي طغيان ومحمد النادي وحازم حسن بركة و السيد عبد الرحيم عبلة وتصدت المحكمة لهم ابان نظر الظعن وانتهت بعد وجود نزاع جدي ورئاسة طارق درويش للحزب