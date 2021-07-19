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الإدارية العليا تنفي صفة محمود ياسر رمضان بحزب الاحرار الإشتراكيين وترفض طعنه علي رئاسة طارق درويش للحزب..للمرة الثانية

العليا تنفي صفة ياسر رمضان بحزب الاحرار

قضت المحكمة الادارية العليا برفض الطعن المقام من المدعو – محمود ياسر رمضان محروس والذي يحمل رقم73071 لسنة 66ق بجلسة 19 -6- 2021 .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود حسام وعضوية سعيد حامد  واحمد شحات اسماعيل ومحمد محمد سعيد محمد وسامح جمال وهبة و اشرف سيد ابراهيم و امانة سر وائل محمود مصطفي

 

حيث اكدت المحكمة ان الطاعن  ليس خصم في الدعوي الاصلية وان تقرير مفوضي الإدارية العليا نفي صفته بالحزب وكذلك مذكرة دفاع لجنة الاحزاب والتي اكدت ان الطعن بالغاء حكم العليا رقم 98565 لسنة 65ق مقام من غير ذي صفة ولذا قضت المحكمة بعدم قبول طعنه

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