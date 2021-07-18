محمد رشدي يواصل تصوير مسلسل “حلم”
كتب: أحمد زينهم
يشارك الفنان محمد رشدي محمد سيد، في مسلسل “حلم”، بقيادة المخرج حسني صالح، الذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية في حي الأسمرات، وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.
مسلسل «حلم» يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويتناول حكايات للمصريين مع التركيز على القيم الإيجابية والهادفة، والتى تبنى وتعزز القيم الإنسانية والإجتماعية لدى كل أسرة مصرية، وتدور الأحداث فى منطقة خان الخليلي، فى إطار درامى مشوق.
يشارك فى بطولة مسلسل «حلم» كل من الفنان محمد رياض، وصابرين، ووفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا.
وتم التعاقد مع الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات تتر المسلسل والأغاني الداخلية، ومن المقرر أن يشارك وائل الفشني، وياسمين علي بالغناء في العمل.
جدير بالذكر، محمد رشدي شارك في مسلسل “موسى”، الذى عرض فى رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب.