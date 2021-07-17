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شباب قطاع شرق القاهرة بحزب حماة الوطن: ” حياة كريمة” هدفها الأول مصلحة الوطن والمواطن
شباب قطاع شرق القاهرة بحزب حماة الوطن: ” حياة كريمة” هدفها الأول مصلحة الوطن والمواطن
كتب : محمد مدين
أكد وائل كمال ومعتز الأحمد أن مبادرة حياة كريمة هدفها الأول مصلحة الوطن والمواطن وأنه لا يجد الحرج في مساندة الدولة وتقديم كل الدعم لها طالما كان الهدف هو المصلحة الوطنية.
وأشار مجدى محمد الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهدا لبناء دولة عصرية حديثة ، وهذا البناء لا يتأتي إلا ببناء إنسان متكامل ومن ثم كانت مبادرات الرئيس ومنها مبادرة حياة كريمة التي تمثل جزءا رئيسا من المشروع الوطنى للرئيس من أجل بناء الإنسان وبناء دولة تليق بالمصريين.
واضاف وائل الشريف أن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان على هامة مشروعه، وواقع الحال أنه خلال آخر قرنين في تاريخ مصر لم نجد مشروعا يصل في جديته وتنفيذه على أرض الواقع مثل مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى فالدولة تهتم بالريف حاليا اهتماما نموذجيا لنكون أمام ريف نموذجى
وأوضح كمال محمد أن هذا مااكد عليه الرئيس السيسي من خلال مقولته الشهيرة أن “مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا” صدق ونفذ، فالرجل لم يبخل بجهده في دعم مواطنيه على أرض الواقع.
واضاف إبراهيم فضل أن الرئيس السيسي نجح في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة بل ونفذ كثيرا من المشروعات العملاقة التي يشهد لها الواقع.