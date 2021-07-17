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جامعة سوهاج تحتفل بمرور 50 عامًا على بدء التعليم الجامعي بالمحافظة(صور)

جامعة سوهاج تحتفل بمرور 50 عامًا على بدء التعليم الجامعي بالمحافظة(صور)

كتب: أحمد زينهم

تحتفل جامعة سوهاج باليوبيل الذهبي لمرور ٥٠ عاما على إنشائها، وعلى مدار أيام الإحتفالية تشارك نقابة المهن الموسيقية بسوهاج بأغنية “جامعة سوهاج في أعلى مكان”.

أغنية “جامعة سوهاج في أعلى مكان” غناء مجموعة من شباب سوهاج هم أحمد عارف، مصطفى هاني، محمد ناصر، رحمة، ودنيا.

وكتب الأغنية الشاعر الغنائي ممدوح محمد علي، ولحنها شريف صلاح نقيب الموسيقيين في سوهاج، تسجيلات وهندسة صوتية فوكسا.

يشار إلى أن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أطلق يوم الأربعاء الماضي، صافرة انطلاق كرنفال اليوبيل الذهبي للجامعة، إيذانًا ببدء فعاليات الإحتفال بمرور 50 عامًا على بدء التعليم الجامعي بمحافظة سوهاج.

وتتواصل أيام الإحتفال باليوبيل الذهبي حتى يوم 18 من يوليو الجاري.

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