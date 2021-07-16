رئيس اثلج صدر شعبه بالطمأنينة

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

انني في بالغ السعادة والسرور لما شاهدته وسمعته في فعاليات حياة كريمة التي تمت بإستاد القاهرة ليلة امس الخميس تلك الفعاليات الرائعة والتي تضمنت الاغاني الوطنية التي الهبت حماس الحشد الجماهيري الكبير المتنوع والذي ضم كافة فئات المجتمع من فنانين واحزاب وإعلاميين وشباب ومعظم الوزراء ونواب البرلمان واعطي حضور الرئيس السيسي الإحتفالية بريق و روعة و وابداع وإبهار لانه ارسل العديد من الرسائل الي شعب مصر العظيم اخصها ان الامن القومي وحقوق مصر المائية خطوط حمراء لا يجوز إجتيازها ثم راح يؤكد ان الجيش المصري كان ومازال الحصن المنيع للحفاظ علي امن وإستقرار الوطن والحفاظ علي سلامة اراضيه ..وقال الرئيس ان القلق الذي يسيطر علي البعض هو قلق مشروع انما لا ينبغي الإفراط في القلق لان مصر دولة قوية ولها جيش قوي يحميها ولا يفرط فيها ..وبعبارات صادقة مليئة بالقوة والصلابة اضاف الرئيس ان مصر امانة في عنقه وهي الامانة التي منحها الشعب له . وحدد الرئيس لخطابه القويم عدة ركائز تتخلص في اننا

– نتعامل في كل قضايانا بعقل راشد وتخطيط عميق.

– عمرنا مع عيشنا الوهم ولا حاولنا نصدره ليكم.

– أكدنا إننا مش عايزين الخير لينا لوحدنا، عايزين الخير للكل.

– قولنا لو السد هيوفر التنمية من خلال الكهرباء إحنا معاكم ومستعدين نتعاون معاكم لتحقيق رفاهية الشعب الإثيوبي والسوداني.

-لدينا في مصر النهاردة قدرات مختلفة متوفرة لأشقائنا في كل القارة مش بس إثيوبيا والسودان، بشرط محدش يقرب من مياه مصر.

– إحنا بنعمل مشاريع لتوفير كل نقطة مياه علشان نبقى خدنا بأسباب الحفاظ على المياه في مصر.

وجاء خطاب الرئيس شاملا منجزا لما يدور في عقول الشعب واهم ما في ذلك الطمائنية التي وضعها في نفوس الشعب المصري الذي يراقب عن قرب تفاصيل ازمة سد النهضة واسرارها .

و تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في المؤتمر الأول للمشروع الوطنى حياة كريمة إلى عدة موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وكانت أبرز رسائل الرئيس السيسى ما يلى :

بلاش هرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “إن شاء الله الأمور تكون كويسة وخططنا في كل شئ تسير بشكل صحيح وجيد ولا تقلقوا من شيء ومن فضلكم عيشوا حياتكم ، ممازحا: بلاش هرى.

وأضاف كريمة موجها حديثه للمصريين: كل سنة وانت طيبين وبطمنكم واطمنوا بفضل الله سبحان وتعالى وكل شيء يسير بخير وسلام وهقول لا تسمعوا كلام حد.

لا نقلق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “هقول تعبير أقبلوه منى لا يليق بنا أن نقلق أبدا، والله والله والله انا لا بد إن أحسب كلامى كويس ليس فقط الكلام ولكن الكلام والتصرفات لا بد أن توزن بميزان من ذهب فمستقبل البلاد والشعوب بالعمل والعمل والعمل”.

لا اخشي الا الله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى موجها رسالته للشعب المصرى: “حين لبيت نداءكم كانت ثقتى في قدرات المصريين مطلقة ويقينى في النصر بلا شيك وذلك في رحلة العمل“.

وأضاف الرئيس: “لم أخش غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن ولقد كان يقينى صادقا وثقتى في محلها حيث اثبت هذا الشعب الباسل أن عبقريته مسألة راسخة في مكنون شخصيته واستلهمت الشخصية المصرية عرقتها وقوتها وجذورها الحضارية وراحت تثبت للعالم قدرتها على صاعة المجد“.

وتابع الرئيس السيسى: الشخصية المصرية لم تخش من اقتحام التحديات ولم تيأس من فعل آليات إعلامية وكانت التحديات كبيرة ولكنها أبدا لم تكن أكبر أو أقوى من إرادتنا على مواجهتها والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل.

خط احمر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولى.

وأضاف أقول لكم بصدق وأؤكد لكم بالحق أن المساس بأمن مصر القومى خط أحمر، شاء من شاء وأبى من أبى.

أشكر الجيش والشرطة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصرى: “أجدد معكم العهد وأصدقكم الوعد بأن نبدأ جمهوريتنا الجديدة المولودة من رحم ثورتنا 30 يونيو“.

وتابع: “عازمون على مزيد من العمل والبناء ممتلكين القدرة الشاملة ومستمرين في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، داعمين المزيد المساحات المشتركة بين أبناء الموطن وموفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يليق بهم“.

وواصل: “كما أعبر عن عظيم امتنانى للشعب المصري العظيم على ما قدمه من تضحيات لنقف اليوم آمنين مطمئنين سعيًا للبناء والتطوير والتنمية“.

وتابع: “أتوجه بالشكر لرجال القوات المسلحة والجيش المصرين على ما قدموه وما يقدمونه من تضحيات وصون كرامة الوطن وحماية مقدراته كما أتوجه بالتحية لرجال الشرطة المصرية على دورهم المحفور بحروف من نور في مواجهة الإرهاب الأسود“.

واستطرد: “اشكر كل عامل بنى لمصر المجد.. وكل فلاح زرع لها الأمل، وكل عالم أضاء لها النور.. كما أتوجه بتحية خاصة، للمرأة المصرية العظيمة، التي كانت طليعة المسيرة الوطنية، وصدارة التحديات“.

نمتلك قوة عسكرية واقتصادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الجنوح للسلام لا يعنى مطلقاً أنه يعنى المساس بمقدرات مصر، وتابع:”المساس بمقدرات مصر خط أحمر.. ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وابى من ابى..الجنوح للسلام لا يعنى أنه سماح بالمساس بمقدرات مصر”.

وأضاف: “لن نسمح لأى من كان أن يقترب منه ..وفى سبيل الحفاظ عليه خيرات متعددة نقررها طبقاً للموقف والظروف”.

لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ولدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبيل تحقيق السلم والامن على المستوى الاقليمى والدولى فإن المنهج الذى اتبعته مصر كان قائما على ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة دون المساس بالأمن القومى المصرى من قريب أو بعيد.

لم ندغدغ مشاعر الناس أبدا

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العهد بالعمل من أجل هذا الوطن وصالحه، قائلا: الموضوع الذى سأتحدث عنه مهم جدا وشاغلنا كلنا اسمعونى كويس ، فهناك قلق مشروع وخلينا اكلمكم براحة وبهدوء وبدون انفعال عن الحكاية باختصار شديد.

وأضاف: عايز أقولكم أننا كنا دائما نتعامل مع كل قضايانا بعقل راشد وبتخطيط عميق وعمرنا ابدا ما عشنا في الوهم ولا حولنا ابدا الوهم نقدمه لكم ولا نصدره لكم وعمرنا ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى ما حولنا أن ندغدغ مشاعر الناس ابدا لم يحدث ولن يحدث.

انا والجيش نروح قبل ما يحصل حاجة لمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: كلمة بقولها لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنمية بعيدا عن أى شكل من أشكال التهديد.

وأضاف الرئيس السيسى، ارجو أن يكون القلق الموجود لا يليق بنا أن يكون هذا القلق حاجة تانية قبل ما يحدث أى شيء في مصر لابد أن نكون انا والجيش نروح قبل ما يحدث أى شيء لمصر. ونجح الرئيس السيسي في إيضاح العديد من النقاط التي تشغل بال المصريين ليؤكد للمرة المليون ان التعامل في ملف سد النهضة لابد ان يكون بالمنطق المشمول بقوة الردع العسكرية وهو ما ادخل الطمأنينة غي وجان وعقيدة شعب لا يعرف المستحيل و لا يعرف الإنكسار مهما بلغت التحديات ومهما كانت التضحيات ..

ادعوا الله ان يحفظ مصر ورئيسها وجيشها من كل سوء وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر