عاجلمحافظات

جاري تنفيذ 454 مشروع بتكلفة 11.5مليار جنيه داخل 31 قرية رئيسية و100قرية فرعية بكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة

جاري تنفيذ 454 مشروع بتكلفة 11.5مليار جنيه داخل 31 قرية رئيسية و100قرية فرعية بكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة

سناء الفقي / أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى شارك في مؤتمر تدشين الجمهورية الجديدة وإنطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي « حياة كريمة » تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإستاد القاهرة الدولي ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بأن

قصص النجاح الذى سطره أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة للتطوير الشامل لقرى الريف المصري يعكس الرؤوية الثاقبة والإصرار والعزيمة التي تتحلى بها القيادة السياسية من أجل تحويل حياة ملايين المواطنين في قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف وحياة كريمة وإنسانية في الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي لتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الأن إلى 454 مشروع بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه

لافتاً إلى أن هذه المشروعات موزعة على قطاعات الأبنية التعليمية بواقع 60 مشروع ، وأيضاً 39 مشروع للهيئة القومية ، و49 مشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذا 77 مشروع للصحة ، بجانب 54 مشروع لقطاعات الرى والطب البيطرى والبريد ، بالإضافة إلى إنشاء 30 مجمع خدمى ، و28 مركز شباب ، و14 وحدة إسعاف ومطافى وبيطرية ومجزر ، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروع للكهرباء مع إنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية .

Post Views: 52
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس اثلج صدر شعبه بالطمأنينة

رئيس اثلج صدر شعبه بالطمأنينة

منذ 12 ساعة
Photo of عبير مدين يكتب استغاثه

عبير مدين يكتب استغاثه

منذ 21 ساعة
Photo of كلام يهمك مفهوم الوطنية

كلام يهمك مفهوم الوطنية

منذ 21 ساعة
Photo of الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي يهنئ” محمدي احمد” امينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي يهنئ” محمدي احمد” امينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

منذ 22 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!