جاري تنفيذ 454 مشروع بتكلفة 11.5مليار جنيه داخل 31 قرية رئيسية و100قرية فرعية بكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة
سناء الفقي / أسوان
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى شارك في مؤتمر تدشين الجمهورية الجديدة وإنطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي « حياة كريمة » تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإستاد القاهرة الدولي ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بأن
قصص النجاح الذى سطره أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة للتطوير الشامل لقرى الريف المصري يعكس الرؤوية الثاقبة والإصرار والعزيمة التي تتحلى بها القيادة السياسية من أجل تحويل حياة ملايين المواطنين في قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف وحياة كريمة وإنسانية في الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي لتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين
وكشف اللواء أشرف عطية عن أن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الأن إلى 454 مشروع بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه