المركز الثانى لجامعة المنوفية في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين في اللقاء القمي السابع للجامعات بالفيوم

المركز الثانى لجامعة المنوفية في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين في اللقاء القمي السابع للجامعات بالفيوم

كتب عادل شحتينو

حققت جامعة المنوفيه المركز الثانى طالبات بالملتقى القمي السابع لمسابقة الطالب والطالبه المثاليين على مستوى الجامعات المصريه الذى تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع مشروع تطوير الأنشطه الطلابيه بوزارة التعليم العالى خلال الفتره من 7/12 وحتى 2021/7/15 بمشاركة 20 جامعه حكوميه وخاصه.

وجاء تنظيم هذا اللقاء لإكتشاف الطلاب المتميزون الذين يمثلون طليعة مجتمعية ونموذجا مثاليا للطالب الجامعى واكتشاف القيادات الشبابيه وتنميه روح الإنتماء لدى الشباب.

هذا وقد فازت الطالبة سلمى سعيد النعمانى كلية الطب بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات بالإداره العامه لرعاية الشباب شاركت بوفد مكون 2 طالب وعدد 2 طالبه ورئيس اتحاد طلاب الجامعه محمود الخباز ونائبه.

شارك الوفد بإشراف محمد خطاب مدير ادارة النشاط الاجتماعى والرحلات ومها فرج أخصائي رعاية الشباب

تأتى هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعه والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الشباب