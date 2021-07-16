المركز الثانى لجامعة المنوفية في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين في اللقاء القمي السابع للجامعات بالفيوم
كتب عادل شحتينو
حققت جامعة المنوفيه المركز الثانى طالبات بالملتقى القمي السابع لمسابقة الطالب والطالبه المثاليين على مستوى الجامعات المصريه الذى تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع مشروع تطوير الأنشطه الطلابيه بوزارة التعليم العالى خلال الفتره من 7/12 وحتى 2021/7/15 بمشاركة 20 جامعه حكوميه وخاصه.
وجاء تنظيم هذا اللقاء لإكتشاف الطلاب المتميزون الذين يمثلون طليعة مجتمعية ونموذجا مثاليا للطالب الجامعى واكتشاف القيادات الشبابيه وتنميه روح الإنتماء لدى الشباب.
هذا وقد فازت الطالبة سلمى سعيد النعمانى كلية الطب بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.