المخرج الفلسطيني خيري صانع يستعد لعرضه المسرحي «أوراق الشجر»

المخرج الفلسطيني خيري صانع يستعد لعرضه المسرحي «أوراق الشجر»
كتب: أحمد زينهم
انتهى المخرج الفلسطيني خيري محمد صانع، ، من التجهيزات والبروفات الخاصة لعرضه المسرحي الجديد «أوراق الشجر»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على مسرح قصور الثقافة في فلسطين.
وقال المخرج الفلسطيني خيري صانع في تصريحات صحفية اليوم، أن العرض يشارك فيه مجموعة من الشباب خريجي مبادرة “إبدأ حلمك” التي أطلقتها وزارة الثقافة الفلسطينية خلال الأعوام الماضية.
وأضاف خيري أن عرضه المسرحي «أوراق الشجر»، يهدف إلى رفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية في فلسطين ، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.