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المخرج الفلسطيني خيري صانع يستعد لعرضه المسرحي «أوراق الشجر»

المخرج الفلسطيني خيري صانع يستعد لعرضه المسرحي «أوراق الشجر»

كتب: أحمد زينهم

انتهى المخرج الفلسطيني خيري محمد صانع، ، من التجهيزات والبروفات الخاصة لعرضه المسرحي الجديد «أوراق الشجر»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على مسرح قصور الثقافة في فلسطين.

وقال المخرج الفلسطيني خيري صانع في تصريحات صحفية اليوم، أن العرض يشارك فيه مجموعة من الشباب خريجي مبادرة “إبدأ حلمك” التي أطلقتها وزارة الثقافة الفلسطينية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف خيري أن عرضه المسرحي «أوراق الشجر»، يهدف إلى رفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية في فلسطين ، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.

وأشار إلى إن المسرح يعتبر أبو الفنون، ويهدف إلى نشر التنوير ومواجهة الظلام، لافتاً إلى أن الفترة الحالية توجد مبادرات مختلفة لاكتشاف المواهب من الشباب الفلسطيني في مجالات الإبداع بأشكاله المختلفة.

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