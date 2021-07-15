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رفع أكثر من 115 طن مخلفات بمناطق متفرقةجنوب بني سويف

رفع أكثر من 115 طن مخلفات بمناطق متفرقة
ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات واستبدال التالف منها بالفشن جنوب بنى سويف

كتب احمد ورشان

كَلَّفَ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن “برئاسة المهندس محمود سعد” متضمنا الإشارة إلى رفع كفاءة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي لكافة القطاعات بدائرة المركز حيث تم رفع أكثر من 115 طن مخلفات بمناطق متفرقة من شوارع المدينة وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الفنت ودلهانس وشنرا وتلت وأبسوج وإقفهص، مع التخلص الآمن من تلك النفايات بنقلها إلى مصنع إعادة التدوير بمدينة سمسطا، بينما تم تحرير عدة محاضر بيئية وإشغالات طريق ببعض قرى.

فيما تم رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات واستبدال التالف منها بعدد من شوارع المدينة وعزبة المشارقة وعزبة علواني وعزبة فهمي وطريق إقفهص/ عزبة جرجس البرقي وعزبة بشرى الغربية ومدخل عزبة كمون وشد الأسلاك الكهربائية بطريق بني صالح/ منشاة السادات، ومن ناحية أخرى تم متابعة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بقرية شنرا والفنت، علاوة على متابعة آخر المستجدات بالمشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المركز تغطية مصرف السكر ومد خطوط الغار الطبيعي بالفنت الغربية وتدعيم خطوط مياه الشرب بعزبة بشرى الغربية.

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