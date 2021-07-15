حظر ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع مع منع إقامة شوادر الخراف والمواشى وتطبيق غرامات مالية على المخالفين

سناء الفقى / أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حظر ذبح الأضاحى بنهر الطرق والشوارع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتطبيق غرامات مالية ، بجانب منع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية

مؤكداً على أن ذلك سيتوازى مع فتح المجازر الحكومية مجاناً للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية

وأشار محافظ أسوان بأنه جارى طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الإستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 65 جنيه للكليو القائم ، لافتاً إلى أنه سيتم طرح كميات من الخراف المذبوحة المجمدة بسعر 95 جنيه للكيلو ، فضلاً عن زيادة كميات اللحوم السودانية المبردة ذبح مجاز أسوان والمطروحة بالمجمعات الإستهلاكية بسعر 85 جنيه للكيلو

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية بالحد من ظاهرة إنتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى

مكلفاً مسئولى المحليات وشركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به وذلك كله يتم بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن .