الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي يهنئ” محمدي احمد” امينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
كرم الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي اليوم الخميس السفير” محمدي احمد”لتولية منصب امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
وذلك بحضور كلا من رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي المستشار ابراهيم عباس البوير وبحضور صاحبة السمو الاميره هند بنت عبدالرحمن ال سعود نائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي والمستشاره الامين العام لمجلس دول التعاون الخليجي هنادي المسن عضو الاتحاد
وأعضاء الاتحاد من جمهوريه مصر العربيه
اللواء متقاعد فتحي عفيفي ؛ واللواء حمدي الجزار ؛ واللواء مصطفي باز؛ والمستشار محمد إبراهيم بدير؛ الاستاذ رضا البسطويسي ؛ والمهندس محمد جوده بكرى الموجى عضو الاتحاد
من جانبه رحب اللواء فتحى عفيفي المدير الإقليمي للاتحاد العربى للتضامن الاجتماعي بالسيد محمدى احمد فى بلدة الثانى مصر متمنيا له التوفيق في الايام القادمه كما شرح له أهمية المرحلة القادمه لعمل الاتحاد