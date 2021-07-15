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الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي يهنئ” محمدي احمد” امينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي يهنئ” محمدي احمد” امينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

كرم الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي اليوم الخميس السفير” محمدي احمد”لتولية منصب امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
وذلك بحضور كلا من رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي المستشار ابراهيم عباس البوير وبحضور صاحبة السمو الاميره هند بنت عبدالرحمن ال سعود نائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي والمستشاره الامين العام لمجلس دول التعاون الخليجي هنادي المسن عضو الاتحاد


وأعضاء الاتحاد من جمهوريه مصر العربيه
اللواء متقاعد فتحي عفيفي ؛ واللواء حمدي الجزار ؛ واللواء مصطفي باز؛ والمستشار محمد إبراهيم بدير؛ الاستاذ رضا البسطويسي ؛ والمهندس محمد جوده بكرى الموجى عضو الاتحاد

من جانبه رحب اللواء فتحى عفيفي المدير الإقليمي للاتحاد العربى للتضامن الاجتماعي بالسيد محمدى احمد فى بلدة الثانى مصر متمنيا له التوفيق في الايام القادمه كما شرح له أهمية المرحلة القادمه لعمل الاتحاد

كما رحب اللواء مصطفى الباز مساعداول وزير الداخلية بالامين العام وشرح رؤى الاتحاد على مستوى الشعوب العربية والدور الريادي لاصحاب الهمم العاليه ورفع الروح الاجتماعية والإنسانية ولم شمل الوطن العربى
يذكر ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عقد دورته الاستثنائية الثانية عشرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للدورة، وبحضور السفير محمد الربيع، الأمين العام الحالي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس وممثلي وزارة التعاون الدولي ومندوبي جمهورية مصر العربية في جامعة الدول العربية.
وعقدت هذه الدورة تنفيذا لقرار المجلس رقم 1849 في دورته العادية العاشرة بعد المائة في ديسمبر 2020، لاختيار أمين عام جديد للمجلس، وتم بالإجماع انتخاب مرشح الجمهورية الموريتانية محمدي أحمد ليكون أمينا عاما للمجلس لمدة خمس سنوات خلفا للسفير محمد الربيع، اعتبارا من 10 يونيو 2021.

وجدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمه عربية متخصصة عام 1964 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها

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