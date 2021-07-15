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أمل الهاجري تشارك في الفيلم الجديد “هيصة”

أمل الهاجري تشارك في الفيلم الجديد “هيصة”

كتب: أحمد زينهم

تشارك الفنانة الشابة أمل الهاجري في فيلم “هيصة” الذي يستعد المخرج عثمان أبو لبن لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

فيلم “هيصة”، ينتمي لنوعية الأفلام الشعبية، ويعبر عن قصة طموح مجموعة من الشباب المصري، وهو تأليف محمد ناير، ومن بطولة عدد من النجوم الشباب، وأُعلن مؤخراً أن الفنان أحمد داوود سيقدم به دور لاعب كرة قدم.

جدير بالذكر أن أمل الهاجري شاركت في مسلسل “هوس”، الذي تدور أحداثه عندما تتعرض راما زوجة زياد إلى حادث خطير، وتصبح في تعداد الأموات، وتدخل في غيبوبة، فيقرر زياد تحويل امرأة ترغب في إجراء عملية تجميل إلى نسخة طبق الأصل من زوجته، بطولة عابد فهد، هبة طوجي، إخراج محمد لطفي.

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