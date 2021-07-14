محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها (صناعى- زراعى- تجاري وفندقي)

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور/ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم

بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى الزراعى

فقد اصبحت درجة التنسيق 170 درجة للبنين و165 للبنات وبالنسبة لمدرسة مسطرد المتقدمة للتصنيع الغذائي فاصبح درجة التنسيق 235 للبنين والبنات

بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى الصناعى

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فقد اصبحت درجات الحد الادنى للقبول 245 درجة بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين و230 درجة بمدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين و220 درجة شلقان الثانوية الصناعية بنين و210 درجة للبنين و220 للبنات بمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة

وبالنسبة لمدرسة بنها الثانوية الزخرفية بنين بدرجات القبول 225 درجة وطوخ الثانوية الصناعية بنين 220 درجة وعرب جهينة الثانوية الصناعية بنين 3 سنوات 220 درجة ومدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين 225 درجة ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين ب230 درجة

وبالنسبة لمدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات ب225 درجة وبلتان الثانوية الكهربائية بنات ب225 درجة وبرشوم الثانوية الصناعية بنات 225 درجة وكفر شكر الصناعية بنات بمدرسة 220 درجة ومدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين 215 درجة وطنان الثانوية الصناعية بنين ب210 درجة ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بمجموع 235 درجة ومدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بمجموع 220 درجة ومدرسة عرب الصوالحة الصناعية بنين بمجموع 220 درجة ومدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح بنات بمجموع 230 درجة ومدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بمجموع 230 درجة

ومدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات بمجموع 215 درجة ومدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات ب210 درجة ومدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات بمجموع 220 درجة واجهور الثانوية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة ومدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات والقناطر الخيرية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة ومدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة ومدرسة الشهيد محمد علي عبد العال الصناعية بنين ببهتيم بمجموع 215 درجة ومدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بمجموع 220 درجة ومدرسة الخصوص الثانوية الصناعية بنين بمجموع 210 درجة ومدرسة شبين القناطر الصناعية بنين بمجموع 215 درجة ومدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات بمجموع 230 درجة ومدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بمجموع 230 درجة ومدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة ومدرسة الثانوى الصناعى المتقدم نظام خمس سنوات بمجموع 235 درجة ومدرسة ايجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمجموع 250 درجة والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه مسطرد بمجموع 250 درجة

وبالنسبة لمدارس التعليم الثانوى التجاري والفندقي

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فقد تم اعتماد المدارس التجارية نظام ثلاث سنوات بمجموع 185 درجة بنين و140 درجة بنات

والمدارس التجارية نظام خمس سنوات (بنها المتقدمة وشبرا المتقدمة) بمجموع 245 درجة للبنين و235 درجة للبنات

والمدرسة الفندقية المحولة (بنها الفندقية- بهتيم الفندقية) بمجموع 245 درجة للبنين و235 درجة للبنات

والمدرسة الفندقية نظام ثلاث سنوات (القناطر الفندقية) بمجموع 230 درجة للبنين و225 درجة للبنات

ومدرسة ناصر التجارية العسكرية بمجموع 190 درجة