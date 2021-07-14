جهاد زكريا تشارك في المسلسل الإجتماعى “إجازة مفتوحة” بطولة شريف منير
كتب: أحمد زينهم
تشارك الفنانة الشابة جهاد زكريا في المسلسل التليفزيوني “إجازة مفتوحة” المنتظر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث تم تصوير جزء منه قبل شهر رمضان الماضي.
وتعتمد قصة “إجازة مفتوحة”، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، ومقرر عرض المسلسل قريباً، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الـ 45 حلقة، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمنتجة مها سليم.
مسلسل “إجازة مفتوحة”، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، ملك قورة، مريم قورة، وتدور الأحداث في إطار إجتماعي عائلي.