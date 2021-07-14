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ارتفاع أسعار السجائر المحلية  .. التفاصيل في الخبر

ارتفاع أسعار السجائر المحلية  .. التفاصيل في الخبر

كتب محمد اسامة

سجلت أسعار السجائر الجديدة..فى بيان صادر من  الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمي الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018

واليكم اخر الأسعار

حيث سجلت أسعار السجائر المحلية  ارتفاع  قيمة جنيه واحد وبلغ سعر السجائر مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 21 جنيه

مونديال سويتش (منتول/ بلوبيرى) 24 جنيه

بوكس 10 بـ11 جنيه

بوسطن/ بلمونت 18.5 جنيه

كليوباترا كينج سايز 17.5 جنيه

كليوباترا سوفت كوين 18 جنيه

كليوباترا بوكس ( أبيض/ ألوان) 19 جنيه

سوبر 20 جنيه

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