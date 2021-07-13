إيمان أحمد تنتظر عرض مسلسل «الديب» على watch it

كتب: أحمد زينهم

تشارك الفنانة الشابة إيمان أحمد في مسلسل «الديب» المقرر عرضه على منصة watch it، ويتكون من 8 حلقات للمخرج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث مسلسل “الديب” فى إطار بوليسى، ويتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التي يتصدى لها، المسلسل من تأليف عمر عبد الحليم.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصويره خلال الفترة الحالية فيما يتكتم بطل العمل الفنان ياسر جلال على طبيعة شخصيته بالمسلسل.

الجدير بالذكر أن إيمان أحمد شاركت في مسلسل “النمر” الذي عرض في رمضان الماضي بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.