عمر حسين يشارك في مسلسل «60 دقيقة» قريباً عبر منصة شاهد

كتب: أحمد زينهم

يشارك الفنان الشاب عمر حسين علي في مسلسل “60 دقيقة”، الذي يتم تصويره حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت، والمسلسل مكون من 9 حلقات، ومن المقرر عرضه قريباً عبر منصة «شاهد vip».

تجسد بطولة مسلسل “60 دقيقة” الفنانة ياسمين رئيس، وتظهر خلاله في شخصية فتاة تدعى ياسمين، ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

ويؤدي الفنان محمود نصر في المسلسل دور طبيب نفسي شهير يعيش حياة هادئة مستقرة، قبل أن يتعرض مع زوجته التي تؤدي دورها ياسمين رئيس إلى حادثٍ يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل «60 دقيقة» من بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا وآخرون تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

الجدير بالذكر أن عمر حسين شارك في مسلسل “ضل راجل” بطولة ياسر جلال، نور، نيرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد علي رزق، أحمد منير، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، إنتاج سنيرجي.