خبيرة التجميل هبة مجدي تقدم حلولاً لتثبيت المكياج على البشرة الدهنية
كتب: أحمد زينهم
تقدم خبيرة التجميل هبة مجدي عبدالله عدة نصائح هامة للعناية بالبشرة الدهنية، وكيفية التعامل مع إفراز البشرة الدهنية للزيوت عند استخدام المكياج ووضع الميكب بالمناسبات الخاصة أو العامة، وأهم الترشيحات للمكياج للعرائس في ليلة العمر.
وقالت هبة مجدي عبدالله، خبيرة التجميل، إن ذوي البشرة الدهنية يعانون من مشكلة ثبات المكيب بسبب إفراز البشرة الزيوت أثناء وضع المكياج ولكن يوجد خطوات لتفادي تلك المشاكل منها:
١- تنظيف البشرة جيداً قبل وضع المكيب
فيجب الحرص على تنظيف البشرة للتخلص من أى زيوت متراكمة أو أتربة عالقة فيها لتضييق وغلق مسامات الوجه، والحد من إفرازها قبل وضع المكيب.
٢- استخدام البرايمر
تأتى أهمية إستخدام البرايمر لتثبيت الميكب لفترة طويلة على الوجه ويجب إستخدامه بعد تنظيف البشرة وإختيار نوع مناسب للبشرة الدهنية.
٣- إستخدام كريم الأساس
يتم إستخدام كريم أساس من النوع البودر ليس الزيتى لأنه يساعد على امتصاص إفرازات البشرة الدهنية مما يساعد على تثبيت المكياج لفترة طويلة جداً.