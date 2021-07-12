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بالصور «حماة الوطن» يكثف جهوده دعمًا لـ «حياة كريمة»
بالصور «حماة الوطن» يكثف جهوده دعمًا لـ «حياة كريمة»
كتب : محمد مدين
إنطلاقًا من الدور الخدمي والمجتمعي لحزب حماة الوطن، برعاية المستشار أيمن عامر أمين تنظيم القاهرة ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء ايهاب هلال الأمين العام لمحافظة القاهرة،وتحت إشراف الأستاذ معتز الأحمد أمين قطاع شرق القاهرة والدكتوره راندا مصطفي أمين عام المرأة بالحزب قامت الدكتورة مها الأنصارى بتفعيل مبادرة ” دواء وغذاء وكساء ” بمدينة الأمل عزبة الهجانة سابقاً دعما لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك تزامنًا مع تدشين مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية.
وشارك في تفعيل المبادرة وحدوث الفعاليه في الشارع المصرى شباب من خيرة شباب الحزب وهم كمال محمد ، إبراهيم فضل ، محمد مصطفى فضلًا عن جميع أمناء التنظيم والعمل الجماهيري بالحزب .
وصرح اللواء إيهاب هلال، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تستهدف تطوير القرى المصرية وحسب إنما تعمل على إعادة إحياء الدولة وتدشين الجمهورية الثانية التي تسعى لبناء الإنسان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور أمناء الاقسام والمراكز فى تنفيذ الفاعليات والمبادرات التى يقوم بها الحزب مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.