الشارع السياسيعاجل

بالصور «حماة الوطن» يكثف جهوده دعمًا لـ «حياة كريمة»

بالصور «حماة الوطن» يكثف جهوده دعمًا لـ «حياة كريمة»

كتب : محمد مدين

إنطلاقًا من الدور الخدمي والمجتمعي لحزب حماة الوطن، برعاية المستشار أيمن عامر أمين تنظيم القاهرة ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء ايهاب هلال الأمين العام لمحافظة القاهرة،وتحت إشراف الأستاذ معتز الأحمد أمين قطاع شرق القاهرة والدكتوره راندا مصطفي أمين عام المرأة بالحزب قامت الدكتورة مها الأنصارى بتفعيل مبادرة ” دواء وغذاء وكساء ” بمدينة الأمل عزبة الهجانة سابقاً دعما لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك تزامنًا مع تدشين مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية.

وشارك في تفعيل المبادرة وحدوث الفعاليه في الشارع المصرى شباب من خيرة شباب الحزب وهم كمال محمد ، إبراهيم فضل ، محمد مصطفى فضلًا عن جميع أمناء التنظيم والعمل الجماهيري بالحزب .

وصرح اللواء إيهاب هلال، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تستهدف تطوير القرى المصرية وحسب إنما تعمل على إعادة إحياء الدولة وتدشين الجمهورية الثانية التي تسعى لبناء الإنسان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور أمناء الاقسام والمراكز فى تنفيذ الفاعليات والمبادرات التى يقوم بها الحزب مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد اللواء إيهاب هلال ، في مستهل حديثه ،بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما قام به من جهود على مدار 7 سنوات مضت حققت إنجازات لم تشهدها مصر منذ ما يزيد عن 40 عام من مشروعات قومية ومنها ما تم إنجازه من الطرق والكبارى والتى تم إنجازها فى وقت وجيز جدًا ومشروعات الصرف الصحى التى تم الإنتهاء منها فى معظم القرى وتطوير محطات المياة والشرب وتوفير الكهرباء على مستوى الجمهورية حتى اصبح هناك فائض فى إنتاج الكهرباء.

وأكد “الاستاذ معتز الأحمد أمين قطاع شرق القاهرة “، أن مبادرة حياة كريمة التى بدأ تنفيذها رئيس الجمهورية ساهمت بشكل ملحوظ في القضاء على العشوائيات بشكل مشرف لأبناء هذا الوطن، مشددًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مساندة أكبر من جموع المصريين للقيادة السياسية في ظل تحديات بالجملة تواجه الدولة وثقة كبيرة في قدرة الرئيس السيسي في العبور الآمن بمصر من بوابة المستقبل نحو آفاق أكثر رحابة.


كما أشارت “الدكتوره مها الأنصارى أمينة المرأة بالقاهرة وصاحبة الفاعلية ”، إلى إن الفاعليه التي نفذها الحزب اليوم داخل مدينة الأمل بالهجانه سابقاً استهدفت بالأساس تعزيز الدور المجتمعي للحزب وعملت علي توزيع ١٥٠ كيلو لحم، وتوزيع ٥٠٠ قطعة ملابس و١٥٠ حالة كشف بالمجان ,
وشكرت كل من ساهم في تفعيل هذه الفعالية وساهم في دخول الفرحه علي قلوب البسطاء والفقراء
ومن جانبه، كشف الدكتور وائل كمال أمين تنظيم قطاع شرق القاهرة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكثيف إقامة ندوات بمقرات الحزب بمراكز وأقسام محافظة القاهرة للتعريف بمبادرة حياة كريمة وتقديم شرح وافي لكافة المعلومات التى تخص المبادرة الرئاسية، مؤكدًا أن أمناء الحزب بمراكز وأقسام محافظة القاهرة سيبذلون كل الجهد لإنجاح مبادرة حياة كريمة وسيعمل الحزب علي دعمها والوصول دائما للفقير البسيط لنمد له يد العون .

وأضاف ” الأستاذ مجدى محمد أمين العمال بقطاع شرق القاهرة أن ذلك يأتي ذلك فى إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب حماة الوطن دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق الفاعليات والمبادرات الحياتية المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين ورفع كاهل المعاناة والتخفيف عنهم .
ودعا الله أن يحفظ مصر ويبارك في أهلها الطيبين تحت مظلة القيادة السياسية الواعية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

Post Views: 18
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of نيابة حدائق القبة تطالب من المباحث إعادة التحريات في واقعة منع رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين من دخول مقر حزبه وصحفه بالبلطجية

نيابة حدائق القبة تطالب من المباحث إعادة التحريات في واقعة منع رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين من دخول مقر حزبه وصحفه بالبلطجية

منذ ساعة واحدة
Photo of الأيام المباركة .. فضل الأيام العشرة الأوائل من ذى الحجة

الأيام المباركة .. فضل الأيام العشرة الأوائل من ذى الحجة

منذ 10 ساعات
Photo of باتير مراد يوقع كتاب الثقة بالنفس في معرض القاهرة للكتاب

باتير مراد يوقع كتاب الثقة بالنفس في معرض القاهرة للكتاب

منذ 11 ساعة
Photo of زوج يقتل زوجته بسبب الخلافات فى الشباروه بأبوحماد

زوج يقتل زوجته بسبب الخلافات فى الشباروه بأبوحماد

منذ 11 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!