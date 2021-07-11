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ندى محمد تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل الرعب “شقة 6”

ندى محمد تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل الرعب “شقة 6”

كتب: أحمد زينهم

انتهت الفنانة الشابة ندى محمد من تصوير مشاهدها في مسلسل “شقة 6″، للمخرج محمود كامل الذي أوشك على الإنتهاء من تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

تدور الأحداث في إطار رعب حيث يفاجئ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة داخل “شقة 6″، ويطرح قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة في محاولة لكشف لغز تلك الشقة.

يضم العمل مجموعة من النجوم منهم الفنانة روبي، الفنان أحمد حاتم، الفنان هاني عادل، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي، ملك قورة.

الجدير بالذكر أن ندى محمد شاركت في مسلسل “كفر دلهاب”، وهو من بطولة يوسف الشريف، وروجينا، ومحمد رياض، أحمد سعيد عبد الغنى، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور احداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق وهي النوعية التي قلما نجدها في الدراما المصرية فى أحد العصور القديمة فى أحد الكفور التى تقع فى قرية مسحورة يدعى كفر دلهاب ويقوم سكانه بالسحر والأعمال.

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