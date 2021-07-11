مؤتمر صحفي لوزير الري بحديقة عفله بالقناطر الخيرية
كتب_ السيد يوسف
عقد محمد عبدالعاطي وزير الري مؤتمراً صحفياً صباح اليوم السبت 10يوليو 2021 بحديقة عفله بمدينة القناطر الخيرية، حول أزمة سد النهضة وما تحتويه الأزمة وأثرها على الدولة المصرية بالإضافة إلى دول الجوار من جراء بناء السد وتعنت أديس أبابا فى المفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف يحفظ حقوق مصر والسودان فى حصتهم المائية السنوية .
وأدار الحوار الإعلامي احمد موسي ونشأت الديني ومصطفي بكري، بحضور رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ، و كوكبة من الكتاب الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل والدكتور هشام بخيت من كلية الهندسة.
وأكد وزير الري خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الصحفي أن مصر لن تعطش أبدا ولا تنازل عن حقوقنا التاريخيه واننا نستخدم حقنا الشرعى فى الدفاع عن مياه النيل حال تعرضنا للخطر .