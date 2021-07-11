اوقاف الشرقية : ترتيب واعاده هيكلة مفتشي المتابعه
رانا الجوهرى
تشكيل لجان لمتابعه صلاه الجمعه بكل اداره
عقد اليوم السيد صاحب الفضيلة الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقيه مع الساده مفتشي المتابعه بالمديرية حيث تم التنبيه
اعاده هيكله إدارة المتابعه بإضافة مفتشين جدد لإدارة المتابعه بعدد الادارات الفرعيه
تكليف لكل اداره مفتش متابعه يتواجد بها في أوقات العمل الرسميه ويتابع العمل بها ويتابع تواجد الموظفين بالاداره
تكليف المفتشين بتكثيف المرور علي جميع المساجد وخاصه المرور أوقات تواجد الامام
متابعه جميع المساجد من قيمها بأعمال النظافه والتعقيم
متابعه استعداد جميع المساجد المصرح لها بصلاه عيد الاضحي المبارك من اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه
تشكيل لجنه بكل اداره لمتابعه صلاه الجمعه بتواجد مفتش المتابعه من ضمن اللجنه