الأيام المباركة .. فضل الأيام العشرة الأوائل من ذى الحجة

كتبت.. كريستينا صفوت

ألقى د.منذر شعشاعة الرئيس العام الاتحاد العربي الافريقي الأوروبي للشباب كلمة تهنئة بمناسبة العشر الاوائل من ذي الحجه

وأكد سيادتة عن فضل أيام ذى الحجة الأوائل، بالنسبة لي الآية الكريمة: «والفجر وليال عشر» تكفينى كي أعرف قدسية هذه الأيام، ولكن البشر دوما يقولون: «هل من مزيد».. وما ذُكر كثير، أختار منه أبرز ما حُكى. وكل حكاية أجمل من الثانية، وتحمل قدرا كبيرا من الأمل لنا كبشر.

اليوم الأول يقال إنه اليوم الذى غفر فيه الله لسيدنا آدم إثم الشجره.. إذن نتعلم منه أن الأصل هو المغفرة، وأن الله مهما عصيناه غفور حليم رحيم..

اليوم الثانى هو اليوم الذى استجاب ربنا فيه لدعاء سيدنا يونس عليه السلام، وهو فى بطن الحوت ..

أحلى مثال يُعطَى لليسر بعد العسر.. هل من الممكن لبشر أن يتخيل أن يبتلع حوت شخصا ويقضى داخله ثلاثة أيام مُسبِّحا، فيلفظه الحوت على الشاطئ ليأتى اليسر بعد العسر؟!.. ولكن ليس هناك من أمر على الله عسير.

اليوم الثالث هو اليوم الذى استجاب فيه الله لدعاء سيدنا زكريا، فرزقه بالابن الذى كان يحلم به .. هذا المثال دليل على أنه ليس على الأرض من مستحيل.. زوجة زكريا كانت عاقرا وكبيرة فى السن، ورغم هذا لم يفقد سيدنا زكريا الأمل فى ربه ولم يتوقف عن الدعاء.

هذا يعني أن اول ثلاث ايام للدعاء ، فادع وركز بالدعاء ادع من قلبك وبعقلك ولسانك وانت صائم …ونستطيع القول ايام المغفرة والرحمة ..

اليوم الرابع هو اليوم الذى وُلد فيه سيدنا عيسى، عليه السلام..

اليوم الخامس هو اليوم الذى وُلد فيه سيدنا موسى عليه السلام.. نختصره فى قوله تعالى: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، وفى القول المأثور: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن».. قتل فرعون الأطفال خوفا من موسى، وقدرة الله جعلته يؤويه هو دون غيره فى قصره وتحت جناحه!

اليوم السادس هو اليوم الذى فتح الله فيه لنبيه كل أبواب الخير.. وهو باب مفتوح ليومنا هذا لكل مَن يصلى على النبى وآل بيته.

ان هذه الأيام الثلاث أيام الرزق وأيام الفرحة والمغفرة …

اليوم السابع هو اليوم الذى تغلق فيه أبواب جهنم، فلا تُفتح حتى تنتهى الأيام العشرة.

اليوم الثامن هو يوم التروية.. ويوم التروية هو يوم الثامن من شهر ذى الحجة، يذهب الحاج فى هذا اليوم إلى «مِنَى» للمبيت فيها، وقد سُمى يوم التروية بهذا الاسم لأن سيدنا إبراهيم، عليه السلام، رأى فى منامه ذبح ابنه فى تلك الليلة

اليوم التاسع وهو يوم عرفة فمن صام ذلك اليوم كان كفارة للسنة الماضية والسنة القادمة بإذن الله ، وهو اليوم الذي أنزل فيه الله تعالى

( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) ليبشر الله المؤمنين بأن سيدنا محمد قد أتَمّ رسالته.

اليوم العاشر، وهو يوم العيد ويوم التضحيه يوم الجائزة

وحكاية سيدنا إبراهيم ورؤياه- ورؤيا الأنبياء وحي – بأنه يذبح سيدنا إسماعيل.. لينصاع لأمر ربه هو وابنه، وليعطيا مثلا بأنك إن أَطَعْت الله أرضاك.. أَطِعْه مغمض العينين، وقلبك ملىء باليقين بأنه لن يقدم لك إلا الخير.

وكل عام وحضراتكم بالف خير