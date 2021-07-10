بدأ إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 62 من المتقدمين لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء
كتب_ السيد يوسف
ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم السبت اللجنة العليا للقيادات ، بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى .
وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة ممثل مجلس الدولة ، كما شارك في جانب مع أعمال المقابلات الشخصية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .