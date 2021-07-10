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النائب جمال فؤاد: تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية تصب فى مصلحة الوطن والمواطن
النائب جمال فؤاد: تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية تصب فى مصلحة الوطن والمواطن
كتب_ السيد يوسف
قام النائب البرلماني المهندس «جمال فؤاد» وشهرته ” عربي فؤاد ” عن دائرة كفرشكر وبنها بمحافظة القليوبية بزيارة الدكتور «بكر عبدالمنعم» رئيس الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر صباح اليوم “السبت” 10 يونيو 2021 وذلك لتقديم التهنئة بتولية منصب رئيس مجلس مدينه كفرشكر وثقة القيادة السياسية والتنفيذية له، وكان فى استقبال النائب البرلماني” عربي فؤاد ” الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المدينه ونائبة “مصلحي هدية” وعدد من التنفيذيين بديوان عام المجلس، وأعرب رئيس المدينة عن سعادته بتلك الزيارة.
وأوضح رئيس المدينة خلال الزيارة أن مصلحة الوطن والمواطن أهم أولوياته فى إطار وحدود القانون، مؤكداً أن باب مكتبة مفتوح لجميع المواطنين، مشيراً على ضرورة التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لضمان استمرارية العمل العام وتحقيق الصالح العام للمواطنين .
واستعرض النائب البرلماني «عربي فؤاد» خلال زيارته بعض مشاكل المواطنين العامة التى تخدم الصالح العام للمركز والمدينة، مؤكداً على أهمية تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية المحلية لتحقيق الصالح العام، حيث تطرق الحديث حول الملفات الشائكة التي تهم المواطن واهمها مشروع مجمع المواقف ووحده المرور ووحده الدفاع المدني واستكمال خطه الرصف والتوسعة للطرق الداخلية للمدينة، مشيراً إلى أنه على استعداد تام للتعاون مع الجهات المعنية والمختصة التنفيذية بالقليوبية لتزليل أى عقبات تعطل حركة السير في التنمية والتطوير للمركز والمدينة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالقري والنظافة العامة وإنارة الطرق العامة والفرعية ورفع كفائتها .