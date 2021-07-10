الكشف على ١١٠٠ مواطن مجانا ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا
قنا : اسامه عبدالعاطي
نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي ، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .
أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٠٠ مواطن في ٨ تخصصات طبية بواقع ٢٦٨ حالة طب باطنة، ٢١٨ حالة عظام، ١٩٩ حالة طب أطفال، ١٩١ حالة أمراض جلدية وتناسلية، ٦٨ حالة جراحة، ٦٢ حالة أسنان، ٥٨ حالة أمراض النساء والتوليد، ٣٦ تنظيم الأسرة فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٣٤ حالة وإجراء الأشعة ل ١٩ حالة، وعمل سونار لعدد ١٥ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.