وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية محافظ الشرقية يفتتحون مسجد نور الإيمان فى العاشر من رمضان
كتب – محمود الوروارى
افتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد نور الإيمان بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والدكتورنظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية،والدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية والدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ والدكتور محمد حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان.
هذا وبدأت شعائر الجمعه بتلاوة قرآنيه مباركة للقارئ الشيخ عبدالله محمد عزب،ثم القى الدكتور محمد مختار جمعه خطبة الجمعه عن فضائل العشر الأول من ذي الحجة ومفهوم العمل الصالح والتى جاء فيها” إننا على مشارف أيام عظيمة طيبة مباركة ، قال عنها نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) : “ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلًا خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ” ،ويستحب في هذه الأيام المباركة الإكثار من الطاعات مثل الصيام في التسع الأول من ذي الحجة ، واليوم التاسع هو يوم عرفة، والذي يقول عنه نبينا (صلى الله عليه وسلم) “صيامُ يومِ عَرفةَ إنّي أحْتسبُ على اللهِ أن يُكفّرَ السنَةَ التي بعدهُ والسنةَ التي قبلهُ” ، واليوم العاشر هو يوم النحر أو التضحية ، وفيه يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلاً أحَبَّ إلى اللهِ (عزَّ وجلَّ) مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ (عزَّ وجلَّ) بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا” .