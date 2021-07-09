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وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية محافظ الشرقية يفتتحون مسجد نور الإيمان فى العاشر من رمضان

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية محافظ الشرقية يفتتحون مسجد نور الإيمان فى العاشر من رمضان

كتب – محمود الوروارى

افتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد نور الإيمان بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والدكتورنظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية،والدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية والدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ والدكتور محمد حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

هذا وبدأت شعائر الجمعه بتلاوة قرآنيه مباركة للقارئ الشيخ عبدالله محمد عزب،ثم القى الدكتور محمد مختار جمعه خطبة الجمعه عن فضائل العشر الأول من ذي الحجة ومفهوم العمل الصالح والتى جاء فيها” إننا على مشارف أيام عظيمة طيبة مباركة ، قال عنها نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) : “ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلًا خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ” ،ويستحب في هذه الأيام المباركة الإكثار من الطاعات مثل الصيام في التسع الأول من ذي الحجة ، واليوم التاسع هو يوم عرفة، والذي يقول عنه نبينا (صلى الله عليه وسلم) “صيامُ يومِ عَرفةَ إنّي أحْتسبُ على اللهِ أن يُكفّرَ السنَةَ التي بعدهُ والسنةَ التي قبلهُ” ، واليوم العاشر هو يوم النحر أو التضحية ، وفيه يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلاً أحَبَّ إلى اللهِ (عزَّ وجلَّ) مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ (عزَّ وجلَّ) بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا” .

وأشار الوزير إلى أن ما عليه أهل العلم هو أن صك الأضحية يقوم مقام الأضحية ، كأنك ذبحت بنفسك سواء بسواء ،والعبرة بما تتحقق به الشعيرة ومصلحة الفقراء وإغناؤهم وإيصال الأضحية لهم بعزة وكرامة ويستحب أيضا في هذه الأيام المباركة الإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير ، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم : “ما من أيّامٍ العملُ فيها أعظم عند الله سبحانه ولا أحبّ إليه من العمل في هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة، فأكثِروا فيهنّ من التهليل والتكبير ،والحفاظ على الفرائض والإكثار من النوافل هو أفضل ما يُتقرب به إلى الله (عز وجل) ، فلا يُكتفى بالتسبيح والتهليل والتكبير وصيام يوم عرفة ثم يضيع الفرائض ، فعلينا اغتنام هذه الأيام المباركة بالحفاظ على الفرائض والإكثار من النوافل صلاة ، وصياما ، وقياما، وصدقة ، وبرا ، وصلة ، والحرص على صوم عرفة ، وعلى تحقيق سنة رسولنا (صلى الله عليه وسلم) فى الأضحية يوم النحر.

وأوضح الوزير بأن بعض الناس يضيق واسعا فيحصر العمل الصالح في العبادات فحسب ، مع أن العمل الصالح يتسع ليشمل كل ما ينصلح به حال الناس ،في أمور دينهم ودنياهم ، فتعب الفلاح وعرقه في حقله وجهده عمل صالح، وتعب الصانع وجهده عمل صالح ، وإتقان الصناعات عمل صالح،والأمانة في التجارة عمل صالح، وبناء المصانع والمستشفيات والمدارس والجامعات عمل صالح ،ومشروع حياة كريمة لسعادة الناس وتوفير الحياة الكريمة لهم عمل صالح ، وكل من يسهم في ذلك بمال أو جهد أو عرق أو توعية عمل صالح ،وأن الاصطفاف حول الوطن وبناء الأوطان عمل صالح ، وأن بناء الجيوش القوية التي تحمي الأوطان عمل صالح، ودعم وبناء المؤسسات الاقتصادية عمل صالح .

وأكد الوزير أن جيشًا قويًّا واقتصادًا قويًّا يعني دولة ذات مكانة،ومواطنًا ذا كرامة ، وأن الالتفاف خلف قيادتنا السياسية وجيشنا وشرطتنا وبناء مؤسساتنا الاقتصادية هو واجب الوقت ،وأنه لابد من مقاومة الإرهابيين والمتطرفين ودعاة الهدم أيا كان نوع هذا الهدم.

واختتم الوزير الخطبه بقوله ” الغش فى الإمتحانات يدمر العقول والأجيال ومن غش أو ساهم أو تغاضي أو سرب فهو مفسد ولا علاقه له بالعمل الصالح وإن صلى وصام.

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