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تيسيراً على جمهور المواطنين إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية

تقنيات تكنولوجيا بلاعات النت

 كتب طارق درويش

إستمراراً لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى ، لاسيما تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين المتعلقه بجرائم تقنية المعلومات “جرائم الإنترنت”.. فقد تقرر إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بدءاً من يوم السبت الموافق (10) الجارى عبر الرابط التالى “https://acca.moi.gov.eg” ، والذى يُمكن المواطن من متابعة بلاغاته عقب تسجيل دخوله بمنصة التحقق الرقمى الخاصة بالوزارة.
 تظهر نتيجة البحث على النحو التالى:
o ليس لديك بلاغات لعرضها (فى حالة عدم تقديم أية بلاغات).
o قيد الفحص (فى حالة عدم الإنتهاء من الفحص الفنى للبلاغ).
o رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص فى حالة تم الإنتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى بإستكمال باقى الإجراءات ، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آلياً برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الإنتهاء من فحص البلاغ لإستكمال الإجراءات القانونية.
 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.

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