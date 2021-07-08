أحمد صالح يشارك في المسلسل اللبناني “الزيارة”
كتب: أحمد زينهم
يشارك الفنان أحمد صالح محمود الشهير ب أحمد الجمل، في المسلسل اللبنانى «الزيارة»، الذي يجري تصويره في لبنان خلال الفترة الحالية .
مسلسل الزيارة بطولة تقلا شمعون، دينا الشربيني، كارول عبود، إيلى مترى، عبدو شاهين، سيرينا الشامى، ويدور العمل فى 8 حلقات فى إطار الرعب والتشويق.
العمل من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أدولفو مارتينيز.
وترصد الأحداث حكاية “إنصاف” التى تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، فى زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة «حداد» والتخلص من الشر المسيطر عليهم وعلى منزلهم، ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف لاحقًا السر المخيف، وهو أن هذه اللعنة هى ذاتها التى أفقدتها عائلتها.
جدير بالذكر أن أحمد صالح شارك في مسلسل “نجيب زاهى زركش”، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.