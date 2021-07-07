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رجاء الريس تشارك في مسلسل “عالحلوة والمرة”

رجاء الريس تشارك في مسلسل “عالحلوة والمرة”

كتب: أحمد زينهم

تشارك الفنانة رجاء الريس في مسلسل “عالحلوة والمرة” الذي تواصل تصويره خلال الفترة الحالية، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي في السراء والضراء.

تدور فكرة المسلسل حول عودة ريان من السفر، ليتزوج في لبنان ثم يتفاجأ بموضوع من الماضي يعود إلى الواجهة من جديد ليعكر فرحته ويحن إلى حبيبته الأولى خاصة بعدما اكتشف أن الفتاة التي تنظم حفل زفافه ما هي إلا حبيبته الأولى التي تركته في يوم زفافهما وعندما بحث عنها ليحل الخلاف بينهما كانت قد اختفت كليا عقب دخولها بحالة من الاكتئاب الشديد ما دفعه الى السفر بعد فقدانه الأمل في العثور عليها.

مسلسل “عالحلوة والمرة” بطولة نيكولا معوض، باميلا الكيك، دانا مرديني، سلمى المصري، أحمد الأحمد، محمد خير جراح، كارمن لبس، وغيرهم.

العمل من تأليف لبني مشاح، سيناريو وحوار مي حايك، ومن إخراج فكرت قاضي، ويتكون من من ستين حلقة وهو من النوع الرومانسي الكوميدي.

الجدير بالذكر أن رجاء الريس شاركت في مسلسل “سر” بطولة باسم مغنية وداليدا خليل، من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

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