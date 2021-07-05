محافظ القليوبيه يعقد اجتماعا لمناقشه تطبيقً منظومة التحول الرقمي ميكنة إدارات ديوان عام المحافظه وربطها بالوحدات المحليه
أكد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية على أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتاً إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد، ويساعد فى تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقه مميزة وبسهولة ويسر للمواطن .