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محافظ القليوبيه يعقد اجتماعا لمناقشه تطبيقً منظومة التحول الرقمي ميكنة إدارات ديوان عام المحافظه وربطها بالوحدات المحليه

محافظ القليوبيه يعقد اجتماعا لمناقشه تطبيقً منظومة التحول الرقمي ميكنة إدارات ديوان عام المحافظه وربطها بالوحدات المحليه

أكد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية على أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتاً إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد، ويساعد فى تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقه مميزة وبسهولة ويسر للمواطن .


جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع الدكتوره ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء /هشام خشبه السكرتير العام للمحافظه والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد وجميع ادارات ديوان عام المحافظه
ناقش الاجتماع تطبيق منظومة متكاملة لميكنة الديوان العام وربطه بالوحدات المحلية بشكل مميكن بدون أوراق من أجل اختصار الوقت والجهد وأداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين

بجودة عالية بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها .


وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمكينة بديوان عام محافظة القليوبية وربطها بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية لذلك تواكبا مع التطور والتحديث الضروري المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ مصر الجديدة

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