صيانة وتركيب 120 كشافا اناره وتوريد 100 طن مخلفات إلى مصنع السماد بسمسطا جنوب غرب بنى سويف

متابعه محمد محمود الشنراوى

شَدَّدَ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بَني سويف على تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة

وفي هذا الصدد وَرَدَ التقرير اليومي للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا “برئاسة الأستاذ ناصر سيف النصر ” متضمنا الإشارة إلى إزالة حالة تعد على أرض أملاك الدولة بقرية سمسطا الجديدة بوضع خط مياه وتجهيزها للزراعة وتم التحفظ على ماكينة الري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، في حين تم متابعة تركيب طلمبات الحماية المدنية بمبنى المول التجاري الجديد تمهيدا لبدء تشغيله.

بينما واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة وتمهيد الطرق ورفع تراكمات القمامة والأتربة والنفايات من شوارع المدينة والطرق المؤدية إلى القرى وتفريغ الحاويات الثابتة وجمع المخلفات المنزلية حيث تم توريد 100 طن مخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، في حين تم رفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع المدينة وبعض القرى التابعة حيث تم صيانة وتركيب 120 كشافا بدائرة المركز، هذا بالإضافة إلى المتابعة اليومية لتنفيذ القرار الوزاري بغلق المنشآت التجارية في المواعيد المحددة.