شريف خالد يواصل تصوير عدد من مشاهده بمسلسل «اللغز» بشبرامنت
كتب: أحمد زينهم
يواصل الفنان شريف خالد تصوير مشاهده في مسلسل “اللغز”، الذي يتم تصويره في منطقة شبرامنت بالجيزة، ومن المنتظر الإنتهاء من المسلسل نهاية يوليو الجاري لعرضه خلال الفترة المقبلة.
ويجسد شريف خلال العمل شخصية صاحب محل بقالة، تتردد عليه الفتيات المغتربات لشراء المواد الغذائية، ويلعب دوراً هاماً في الأحداث.
مسلسل «اللغز» ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب، تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة من الطالبات المغتربات يقيمون في دار تظهر بها أشياء مرعبة ليس لها أساس منطقي، هل هي من فعل الجن أم تعويذة من تدبير بنت صاحبة الدار المعقدة نفسيا.
مسلسل «اللغز» بطولة نورهان، محمد نجاتي، سميرة صدقي، إكرامي هجرس، علاء زينهم، أحمد منير، ندى بهجت، نهى رأفت، أسماء الباجوري، عمرو يسري، أية عقيل، نسمة النجار، نشوى على، إسراء عزام، تأليف غادة حنفي، ومن إخراج عصام شعبان.