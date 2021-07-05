رئيس جامعة الزقازيق يتابع الحالة الرابعة لزراعة الكبد

كتب : محمد يعقوب

قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق منذ قليل بزيارة تفقدية لمبني مستشفي الجراحة الجديد وذلك للإطمئنان على سير العمل والحالة الصحية لرابع حالة زراعة كبد تجرى بمستشفيات جامعة الزقازيق والتى تأتى ضمن مسيرة الجامعة في برنامج زراعة الأعضاء ، وذلك حيث رافقه الدكتورعبدالسلام عيد رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب البشري ، والأستاذ الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور يحيى زكريا أستاذ الجراحة العامة ورئيس فريق جراحة الكبد بجامعة الزقازيق ومحمد فكرى مدير عام الشئون المالية والإدارية .

أشاد رئيس الجامعة بالجهد الجماعي لفريق العمل بمستشفيات جامعة الزقازيق ودور الفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين والفنيين لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية اللائقة للمرضى ، معرباً عن سعادته بنجاح منظومة زراعة الأعضاء بالجامعة والتي أصبحت منظومة متكاملة لخدمة المريض وتحقيقها لنسب الشفاء المرجوة بصورة تليق بمكانة واسم جامعة الزقازيق

وخلال جولته التفقدية أطمئن سيادته على نجاح رابع حالة زراعة كبد لسيدة تبرعت لها ابنتها وعن استقرار الحالة الصحية لكل منهما ، ليصل بذلك عدد الحالات إلى ستة حالات في زراعة الأعضاء أربعة زراعة كبد وحالتان زراعة كُلى منذ عقد بروتوكول التعاون بين جامعتي الزقازيق والمنصورة .​