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هند مدحت تواصل تصوير مسلسل “ورق التوت”

هند مدحت تواصل تصوير مسلسل “ورق التوت”

كتب: أحمد زينهم

تواصل الفنانة الشابة هند مدحت فاروق تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “ورق التوت”، للمخرج حسام علي، والذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية.

مسلسل “ورق التوت” ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

وكانت آخر مشاركة درامية للفنانة هند مدحت في مسلسل “اتنين في الصندوق” وهو بطولة حمدى الميرغني، وأوس أوس، ونهى عابدين، وصلاح عبد الله، وبيومى فؤاد، وانتصار، ورحاب الجمل، وأحمد عبد الله محمود، وهايدى رفعت، ومحمد حسنى، وياسر الطوبجى، ومحمود الشرقاوى، ومحمود عبد الغفار.

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