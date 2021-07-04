هند مدحت تواصل تصوير مسلسل “ورق التوت”
كتب: أحمد زينهم
تواصل الفنانة الشابة هند مدحت فاروق تصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “ورق التوت”، للمخرج حسام علي، والذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية.
مسلسل “ورق التوت” ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.
المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.