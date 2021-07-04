ضبط كمية سمك وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية بمطعم بجوار موقف بنى سويف ومحل كشرى و ثلاجة بالعرضى

ضبط كمية سمك وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية بمطعم بجوار موقف بنى سويف ومحل كشرى و ثلاجة بالعرضى

الفيوم – محمود المهدي

بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم بتشديد الرقابه التموينيه على الأسواق والمحلات التجاريه والأنشطة التموينيه والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه فى حالة ثبوت اى مخالفه وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم ، وهانى فرج الله مدير الإدارة فقد تمكنت حملة اليوم برئاسة حمادة سيد سعيد رئيس الرقابة و رجب محمود إسماعيل كبير مفتشين وعضوية السادة المفتشون



هاني جمال ،وأحمد الحصان، ومحمد احمد أمين ، ومحمد عواد بالاشتراك مع الطب البيطري ضبط ٧٠ك سمك وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية بمطعم بجوار موقف بنى سويف ومحل كشرى و ثلاجة لحوم بالعرضى

تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه لاتخاذ الازم