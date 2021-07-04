حوادثعاجل

ضبط كمية سمك وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية بمطعم بجوار موقف بنى سويف ومحل كشرى و ثلاجة بالعرضى

ضبط كمية سمك وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية بمطعم بجوار موقف بنى سويف ومحل كشرى و ثلاجة بالعرضى

الفيوم – محمود المهدي

بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم بتشديد الرقابه التموينيه على الأسواق والمحلات التجاريه والأنشطة التموينيه والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه فى حالة ثبوت اى مخالفه وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم ، وهانى فرج الله مدير الإدارة فقد تمكنت حملة اليوم برئاسة حمادة سيد سعيد رئيس الرقابة و رجب محمود إسماعيل كبير مفتشين وعضوية السادة المفتشون


هاني جمال ،وأحمد الحصان، ومحمد احمد أمين ، ومحمد عواد بالاشتراك مع الطب البيطري ضبط ٧٠ك سمك وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية بمطعم بجوار موقف بنى سويف ومحل كشرى و ثلاجة لحوم بالعرضى
تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه لاتخاذ الازم

Post Views: 67
الوسوم

مقالات ذات صلة

استغاثة الى وزيرة الصحه ومحافظ القليوبية

منذ 5 ساعات
Photo of حسن صقر يستعد لإطلاق برنامجه الترفيهي الجديد “صيدو يمعة يوم اليمعة “

حسن صقر يستعد لإطلاق برنامجه الترفيهي الجديد “صيدو يمعة يوم اليمعة “

منذ 16 ساعة
Photo of بدء فعاليات برنامج اعداد القادة بجامعة الزقازيق

بدء فعاليات برنامج اعداد القادة بجامعة الزقازيق

منذ 21 ساعة
Photo of القاهرة تتأهب للاحتفال الأعظم في العالم

القاهرة تتأهب للاحتفال الأعظم في العالم

منذ 22 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!