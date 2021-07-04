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رنامج التنمية المحلية ينظم ورش عمل لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا
برنامج التنمية المحلية ينظم ورش عمل لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا
قنا : اسامه عبدالعاطي
في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية ، ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بمحافظة قنا ، نظم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عددا من ورش العمل بمحافظة قنا للتعريف بالبرنامج و التكتلات الاقتصادية المستهدف تنميتها ، و كذلك مناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ خطة عمل تطوير تلك التكتلات ، التي تؤثر على جودة المنتج النهائي ، وتسمح بإمكانية تصديره للخارج ، بالإضافة إلى التعرف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه هذه الحرف .
ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية هي واحدة من أهم مكونات وأهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، التي ستوفر فرص عمل حقيقية للشباب ، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي و المعيشي للمواطنين العاملين بتلك الحرف ، وذلك من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل .
هذا شارك في ورش العمل كلا من أعضاء مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستشاري التكتلات الاقتصادية (مكتب مكاري)، وفريق التكتلات بوحدة تنفيذ التنمية المحلية بصعيد مصر، و ممثل من وزارة التخطيط ، وجهاز تنمية المشروعات، مركز تحديث الصناعة، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن منح الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن التكتلات الاقتصادية .