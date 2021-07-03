أحمد السعيد يكشف أسرار حفل زفاف شيماء سيف ومحمود تريزيجيه بـ”يوم في العمر “
أحمد السعيد يكشف كواليس زفاف نجوم الفن والرياضة بفيلم «يوم في العمر»
كتب: أحمد زينهم
انتهى مدير التصوير أحمد السعيد من التجهيزات الخاصة بإطلاق تصوير فيلمه القصير “يوم في العمر”، وهو العمل الذي يتناول العديد من القصص المصورة عن بعض أسرار الفنانين والفنانات والرياضيين خاصة في ليلة زفافهم.
فيلم “يوم في العمر”، يتناول العديد من اللقطات التي قد التقطتها عدسات المصور أحمد السعيد في أكثر من حفل زفاف لشخصيات رياضية وفنية، حيث يتمركز العمل حول كواليس هذه الليلة وتحضيراتها لعدد كبير من الشخصيات الشهيرة التي من ضمنها الفنانة شيماء سيف، ونجوم الكرة محمود تريزيجيه، وعلي جبر، ومروان محسن، وأخرين.
وقال السعيد، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لديه العديد من الأسرار والفيديوهات الخاصة التي تتناول مشاعر الحزن والفرح خلال ليالي الزفاف التي قام بتصويرها مؤخرًا، والتي سيتم تحويلها لفيلم قصير سيتم تركيبه بشكل متناسق ليكون أشبه بعمل سينمائي منفصل، وليس مجرد فيديوهات تعرض فقط.