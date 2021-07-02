أخبار مصرعاجل

نص كلمة الزعيم المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمة المصرية

نص كلمة الزعيم المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمة المصرية

متابعة : محمد يعقوب

لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض. إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالًا لأرواحكم الطاهرة.

كما أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقيئًا بدولته ومؤسساته الوطنية.. وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدى. حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين.
عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

Post Views: 68
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of تحرير 535 مخالفة دوائية بالشرقية

تحرير 535 مخالفة دوائية بالشرقية

منذ 7 ساعات
Photo of كلام يهمك المسئولية الجنائية للموظف العام

كلام يهمك المسئولية الجنائية للموظف العام

منذ 7 ساعات
Photo of الشاعرة فوزية نيكرو تكتب فهل يآتي …….؟؟

الشاعرة فوزية نيكرو تكتب فهل يآتي …….؟؟

منذ 8 ساعات
Photo of عروسه مصرية تشترط على العريس أن يتزوجها هي وصديقتها بمهر واحد

عروسه مصرية تشترط على العريس أن يتزوجها هي وصديقتها بمهر واحد

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!