ذبح بقرة غير صالحة للاستهلاك الٱدمي وتسبب الأمراض عند الطهي
قنا : اسامه عبدالعاطي
نجحت إدارة تموين فرشوط بالتنسيق مع مديرية التموين بقنا، وبتوجيهات المحاسب احمد السيد وكيل وزارة التموين من شن حملة بإدارة تموين فرشوط ومن الطب البيطري، ومدير الإدارة الطبية أسفرت عن ضبط جظار قام بذبح بقرة مريضة وغير صالحة للإستخدام الادمي.
كانت البداية بورود معلومةبقيام جزار بذبح بقرة وبمداهمة حوش لذبح الماشية فقد تمكنت الحملة من ضبط جزارين يقومون بذبح الأبقار الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الٱدمي ووجد أنهم يقومون بذبح بقرة و تنبعث منها روائح كريهة وغير محتملة.
وبالكشف عليها من الأطباء المختصين وجد أنها فاسدة ولا تصلح وفي حال طهيها فأنها تسبب أمراض عديدة للمواطنين وقد تم التحفظ عليها بالكامل و بأحشائها وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم ١٢٦٤ وذلك ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية وأيضا الإتجار في لحوم فاسدة .