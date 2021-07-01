30 يونيو ثورة تصحيح المسار وحماية الهوية الوطنية

بقلم / م.اسلام غالب

ثورة 30 يونيو

شهد التاريخ المصري العظيم العديد من الثورات العظيمة والناجحة التي شكلت عامل هام و مؤثر في تشكيل التاريخ المصري و تشكيل تاريخ الشرق الأوسط بشكل كامل ، و ذلك لأن مصر دولة عظمى و لها تأثير كبير على جميع الدول المحيطة بها بل و لها تأثير كبير وهام على العالم بشكل كامل ، و نرى في التاريخ العديد من هذه الثورات العظيمة مثل ثورة 30 يونيو التي جاءت لتصحيح المسار الذي كانت تسير فيه مصر.

أسباب قيام ثورة 30 يونيو

و كما أن كل شيء يحدث في الحياة بناءا على أسباب فإن ثورة 30 يونيو لها العديد من الأسباب التي جعلتها ضرورة حتى تحفظ الاستقرار في مصر و تحفظ حياة المواطنين ، و من أهم أسباب قيام ثورة 30 يونيو هى الحفاظ على الشعب المصري من الفرقة و الانقسام واشتعال الفتن بين فئات الشعب المختلفة ، و كان من أسباب قيام ثورة 30 يونيو شعور الناس بأن مطالب ثورة 25 يناير لم تتحقق و أنه تم استغلال الثورة و إخراجها عن المسار الذي وضع لها و لذلك قام الناس بالمشاركة في ثورة 30 يونيو من أجل تصحيح مسار الثورة و من أجل المطالبة بتطبيق مبادئها و من أجل تحسين أوضاع الشعب المصري و التي ساءت و لم تتحسن.

كما أن ثورة 30 قامت لحماية مصر و شعبها من المؤامرات والفتن الخارجية و التي كانت تقوم بها العديد من الدول الخارجية و كانت تهدف لإثارة و إشعال الفتن بين فئات الشعب المصري و بث روح الفرقة والانقسام و العمل على تحقيق الأجندات الخارجية و ذلك من خلال نشر الفتن بين الشعب المصري و من خلال دعم العناصر المخربة و و العناصر الإرهابية التي تنشر عمليات التخريب و الترويع و تهديد حياة المواطنين ، و من أجل كل هذه الأسباب رأت جموع الشعب المصري أن تقوم بثورة 30 يونيو.

دور القوات المسلحة فى ثورة 30 يونيو

و في يوم 3 يوليو أعلن وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي عزل محمد مرسي و تولية رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت في فترة رئاسية انتقالية و تعطيل العمل بالدستور و العمل على تنفيذ كل هذه الخطوات التي تم الاتفاق عليها من خلال جميع القوى الوطنية و التي عرفت باسم خارطة الطريق و التي أشرف عليها القوات المسلحة المصرية وكان هذا من باب الحفاظ علي الهوية الوطنية وتغليب مصلحة الوطن والوقوف بجانب الشعب المصري لتحقيق مطالبه وحماية الأمن القومي المصري.

إنجازات ثورة 30 يونيو

طفرة في النمو الاقتصادي يشهدها الاقتصاد المصري رغم أزمة عالمية هددت كافة اقتصادات العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث جاءت تصريحات وزير المالية محمد معيط، في أبريل الماضي لتكشف عن توقعات الوزراة بأن يبلغ نمو الاقتصاد المصري 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 بنحو 5.4% في 2021-2022.

كما يتوقع أن يشهد العجز الكلي تراجع يبلغ 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 إلى 6.6% في 2021-2022

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال اليوم “سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف”.