30 يونيو ثورة تصحيح المسار وحماية الهوية الوطنية
بقلم / م.اسلام غالب
ثورة 30 يونيو
شهد التاريخ المصري العظيم العديد من الثورات العظيمة والناجحة التي شكلت عامل هام و مؤثر في تشكيل التاريخ المصري و تشكيل تاريخ الشرق الأوسط بشكل كامل ، و ذلك لأن مصر دولة عظمى و لها تأثير كبير على جميع الدول المحيطة بها بل و لها تأثير كبير وهام على العالم بشكل كامل ، و نرى في التاريخ العديد من هذه الثورات العظيمة مثل ثورة 30 يونيو التي جاءت لتصحيح المسار الذي كانت تسير فيه مصر.
أسباب قيام ثورة 30 يونيو
و كما أن كل شيء يحدث في الحياة بناءا على أسباب فإن ثورة 30 يونيو لها العديد من الأسباب التي جعلتها ضرورة حتى تحفظ الاستقرار في مصر و تحفظ حياة المواطنين ، و من أهم أسباب قيام ثورة 30 يونيو هى الحفاظ على الشعب المصري من الفرقة و الانقسام واشتعال الفتن بين فئات الشعب المختلفة ، و كان من أسباب قيام ثورة 30 يونيو شعور الناس بأن مطالب ثورة 25 يناير لم تتحقق و أنه تم استغلال الثورة و إخراجها عن المسار الذي وضع لها و لذلك قام الناس بالمشاركة في ثورة 30 يونيو من أجل تصحيح مسار الثورة و من أجل المطالبة بتطبيق مبادئها و من أجل تحسين أوضاع الشعب المصري و التي ساءت و لم تتحسن.